AIデバイス「Rabbit R1」をジェイルブレイクしたところ「ユーザーの位置情報を勝手に送信」「オープンソースのライセンス違反」などが次々発覚

・関連記事

ChatGPT開発のOpenAIが「デバイスを操作してタスクを自動化するソフトウェア」を開発 - GIGAZINE



HuaweiがAIを統合した「HarmonyOS NEXT」のベータ版と独自LLMの「Pangu Large Model 5.0」を正式に発表 - GIGAZINE



AppleのアシスタントAI「Apple Intelligence」に使われるAI処理サーバー「Private Cloud Compute」の安全性への取り組みをAppleが説明 - GIGAZINE



ウェアラブルAIデバイス「Ai Pin」不振でHumaneが身売り先を探しているとの報道 - GIGAZINE



Apple・NVIDIA・AnthropicなどがYouTubeの動画字幕を許可なくAIのトレーニングに利用していたと判明 - GIGAZINE

2024年07月18日 19時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.