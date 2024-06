AIデバイス「rabbit r1」を買ったら「その機能は準備中」を連発する詐欺的製品だっという報告

・関連記事

ウェアラブルAIデバイス「Ai Pin」不振でHumaneが身売り先を探しているとの報道 - GIGAZINE



「NFTは犯罪に利用されやすい」とアメリカの財務省がリスク評価、マネーロンダリングと戦うための管理体制に問題があるとの指摘 - GIGAZINE



元Appleデザイナーのジョナサン・アイブとOpenAIのサム・アルトマンが「AI駆動のパーソナルデバイス」開発に向けて1500億円の資金調達を計画中との報道 - GIGAZINE



日常会話を録音して要約できるペンダント型AIガジェット「Pendant」が登場 - GIGAZINE



2024年06月06日 21時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.