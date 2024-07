NVIDIAがオープンソースのGPUカーネルモジュールに完全移行予定であることを発表

・関連記事

Linux開発者リーナス・トーバルズ氏がNVIDIAに対し中指を突き立てFワード発言 - GIGAZINE



CUDAのコードを全く変更せずにAMD製GPU向けにコンパイルできるツールキット「SCALE」が登場 - GIGAZINE



AMDがオープンソースへの取り組みをさらに深めてマイクロエンジンスケジューラーのドキュメントなどを公開するため作業中 - GIGAZINE



NVIDIAの「CUDA」とIntelのGPUをつなぐソフトウェア「ZLUDA」がAMD向けとして転身復活するも今後の開発は絶望的 - GIGAZINE





2024年07月18日 17時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.