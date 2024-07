世界一美人なAIを決める賞金付きAIミスコンの結果が発表される

AIで生成した仮想モデルの美しさを競うAIミスコン「Miss AI」の結果が公開されました。1位を獲得した仮想モデルの作者には賞金5000ドル(約80万円)が授与されています。 The Worlds First AI Creator Awards https://miss-ai.webflow.io/ 画像生成AIや文章生成AIの発展によって、「SNSへの顔写真付き投稿」が可能な仮想モデルも作り出せるようになりました。仮想モデルは商品の広告に起用されることがあるほか、「有料サポーターにだけ文章や画像を公開できるプラットフォーム」で金銭を稼ぐ例もあります。例えば、2023年11月には月間160万円超えを稼ぐ仮想モデルが話題になっていました。 月に160万円超を稼ぐAIモデル「Aitana(アイタナ)」が登場、著名人からデートの誘いも受ける人気モデル - GIGAZINE

