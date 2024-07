予算10倍・キル数3倍で殺戮の嵐が繰り広げられるスラッシャー映画「プー2 あくまのくまさんとじゃあくななかまたち」予告編公開

指定理由に「全篇にわたり刺激の強い殺傷・肉体損壊」がある旨説明されている通り、いわゆる「 スラッシャー映画 」の類いなので、ある程度の覚悟を持って見に行ってください。 特報映像 によれば予算は前作比10倍、キル数は3倍だとのことです。 ◆「プー2 あくまのくまさんとじゃあくななかまたち」作品情報 監督:リース・フレイク=ウォーターフィールド 出演:スコット・チェンバース、サイモン・キャロウ 原題:Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 日本語字幕:中沢志乃 提供:ニューセレクト 配給:アルバトロス・フィルム 公式X: @pooh_akuma 公式Tiktok: @albatros_film © 2024 ITN DISTRIBUTION, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

2024年07月09日 19時00分00秒 in 動画, 映画, Posted by logc_nt

