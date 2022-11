記録的大ヒット映画続編「アバター：ウェイ・オブ・ウォーター」本予告編公開、美麗なパンドラの生き物たちが続々登場

・関連記事

「アバター:ウェイ・オブ・ウォーター」2022年12月16日公開が決定、海の部族が加わり新たな世界の一面が描かれることに - GIGAZINE



全世界の映画興行収入第1位の座に「アバター」が返り咲き、中国での再公開により - GIGAZINE



前代未聞の3D生中継で立体的なキャメロン監督が登場、「アバター」大阪ジャパンプレミアに行ってきました - GIGAZINE



ハリウッド超大作映画のプロデューサーは一体何をしているのか、「アバター」プロデューサーのジョン・ランドーに聞いてみた - GIGAZINE



2022年11月03日 23時50分00秒 in 動画, 映画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.