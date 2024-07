政治家・警察・公務員がスマホ追跡アプリを使っている実態がリーク情報から判明

「親が子どもを安全に追跡するソフトウェア」などとうたわれている監視・追跡ツールの、ヘルプデスクの情報が流出しました。ニュースメディア・Crikeyのカム・ウィルソン記者はハッカーから情報を入手し、こうしたツールが一体どのように使われているのかを暴露しました。 israeli national police found trying to purchase stalkerware - #FuckStalkerware pt. 7 https://maia.crimew.gay/posts/fuckstalkerware-7/ Australian politicians, police subscribe to stalkerware service https://www.crikey.com.au/2024/07/02/stalkerware-australian-politicians-police/ 2024年6月、mSpyという企業から150GBを超えるデータが流出し、250万のユーザーによって作成された500万件以上のヘルプデスクのやりとりが 公開 されてしまいました。 mSpyは2010年から監視・追跡ツールを販売している企業です。こうしたツールは、通常であれば子どもを監視するためなどに使われるとされていますが、パートナーの浮気を調査したり、家庭内暴力の一環として家族を監視したりするために使われるリスクもあります。ウィルソン氏は「同意なしに誰かを記録することは一般的に違法であり、それを容易にするものを販売することは犯罪となりうる」と記しています。 mSpyから流出した情報を確認したウィルソン氏によると、mSpyにはごくわずかながら政府関係のメールアドレスからのサポートリクエストが届いており、中には「私のパートナーのデバイスにリモートでログインできますか?」という質問もあったそうです。この質問は、オーストラリアのニューサウスウェールズ州矯正局職員からのものだったと特定されています。

2024年07月04日 06時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

