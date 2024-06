「AMDの未発表CPU情報や顧客データを含む機密データを販売中」というハッカーが登場しAMDが調査をスタート

AMD investigates breach after data for sale on hacking forum https://www.bleepingcomputer.com/news/security/amd-investigates-breach-after-data-for-sale-on-hacking-forum/ 「AMDから盗み出した機密情報」を販売しているのは、「IntelBroker」と名乗るサイバー犯罪者です。2023年の (PDFファイル) NTTの報告 によると、IntelBrokerはセルビア出身の人物で、アメリカの公的機関やボルボ、チューリッヒ、アフラックといった企業に対する攻撃実績があるとのこと。

🚨MAJOR BREACH🚨IntelBroker is allegedly selling the AMD data breach dated June 2024. Compromised data: Future AMD products, Spec sheets, employee databases, customer databases, property files, ROMs, source code, firmware and finances. Employee Database Breached data: User ID… pic.twitter.com/Q2P98zNBQw

2024年06月19日 10時52分00秒 in セキュリティ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.