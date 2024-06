2024年06月12日 16時00分 ソフトウェア

ブラジル政府が法廷闘争のコスト削減のためOpenAIを採用



AIを使った業務の高速化を図るため、ブラジル政府がOpenAIのAIサービスを利用する予定であると報じられました。AIは司法長官事務所に導入され、訴訟の審査と分析が行われるものとみられています。



Brazil hires OpenAI to cut costs of court battles | Reuters

https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/brazil-hires-openai-cut-costs-court-battles-2024-06-11/





Brazil will start using OpenAI to streamline court system • The Register

https://www.theregister.com/2024/06/11/brazil_openai_justice/



ロイターの報道によると、ブラジル政府はMicrosoftのクラウドコンピューティングサービス「Azure」を通じてOpenAIのAIサービスを利用する予定だとのこと。AIサービスは主に司法長官事務所で使われることになり、予算を圧迫している高額な裁判費用の損失が回避される見込みです。





AIの導入により、司法長官事務所の職務内容や傾向が学習され、何千件もの訴訟が迅速に審査され、訴訟に対処する必要性があるのかどうかがAIから通知されるようになるとのこと。



OpenAIのどのモデルが使われるのか、AIの利用にどれくらいの予算が割かれるのかといった詳細は不明です。現状の裁判所関連の予算について、ロイターは「裁判所命令による債務支払いがブラジル連邦予算に占める割合は増大していて、2025年には総額1000億レアル(約3兆円)を超えると試算されている。これはGDPの1%に当たる」と伝えています。





ロイターの取材に対し、司法長官事務所は「AIプロジェクトは職員の仕事に取って代わるものではなく、すべての活動を人間が完全に監督することで、効率性と正確性を高める手助けをするものです」と述べたそうです。



専門知識を学習して人間にヒントを与えるというサービスで同様のものとしては、Googleが医薬品メーカーのバイエルと提携して医療分野で実現しようと試みているものがあります。



なお、ブラジルでは、過去に市議会を通過した法案がChatGPTで作られたものだったことが判明し、騒ぎになったことがあります。



