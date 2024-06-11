Snapdragon Elite X搭載LinuxノートPCのプロトタイプをTUXEDOが発表、12コアCPU・32GBメモリ・Debian搭載
Linux搭載PCのメーカーとして知られるTUXEDO Computersが、Snapdragon X Eliteを搭載したLinuxノートPCのプロトタイプを発表しました。
Ausblick auf das erste TUXEDO ARM-Notebook - TUXEDO Computers
https://www.tuxedocomputers.com/de/Ausblick-auf-das-erste-TUXEDO-ARM-Notebook.tuxedo
Snapdragon X EliteはWindows向けとしてリリースされたSoCですが、2024年4月に開催されたEmbedded Open Source Summit 2024でQualcommはSnapdragon X EliteをLinuxで利用できるようにする取り組みについて説明を行っています。
この動きを受ける形で、TUXEDO ComputersがCOMPUTEX TAIPEI 2024で発表したのが、Snapdragon X Elite搭載LinuxノートPCのプロトタイプです。
ニュースサイト・TechPowerUpによれば外装はオールアルミニウム製で、重さは1.36kg。画面サイズは14インチで解像度は2560ピクセル×1600ピクセルの16:10、最大輝度は400ニト、sRGBカバー率は100％。メモリは32GBで、ストレージ用にM.2-2280 Gen4スロットを搭載。バッテリーは50Whで、入出力端子はHDMI、USB Type-A、USB Type-C(USB4)、3.5mmイヤホンジャック。
Schenker XMG At Computex 2024: EVO 14 and EVO 15, Qualcomm-powered Tuxedo | TechPowerUp
https://www.techpowerup.com/323119/schenker-xmg-at-computex-2024-evo-14-and-evo-15-qualcomm-powered-tuxedo
ニュースサイトのComputer Baseによれば、プロトタイプにはDebianがインストールされていましたが、ブートできずにループする状態だったとのことです。
Linux on Arm: Tuxedo arbeitet an Notebook mit Snapdragon X Elite - ComputerBase
https://www.computerbase.de/2024-06/linux-on-arm-tuxedo-arbeitet-an-notebook-mit-snapdragon-x-elite/
なお、TUXEDO Computersによれば発売日などはまだ未定だとのことです。
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