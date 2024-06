無料でYouTubeやX(旧Twitter)の動画をURLをコピペしてダウンロードできる「cobalt」

YouTubeなどに投稿される動画は、ブラウザの デベロッパーツール や「yt-dlp」などを使ってダウンロードできますが、操作が少し手間です。オープンソースプロジェクトとして公開されている「 cobalt 」を使うと、URLを貼り付けるだけでYouTubeやX(旧Twitter)の動画をダウンロードできるとのことなので、実際に使ってみました。 GitHub - imputnet/cobalt: save what you love https://github.com/imputnet/cobalt cobalt https://cobalt.tools/ 上記のcobaltの公開ページにアクセスすると、以下のように表示されます。

2024年06月10日 23時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, 動画, Posted by log1l_ks

