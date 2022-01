YouTubeで動画を見ながらスクロール不要でコメントも読めるChrome拡張機能「FloatFrame」レビュー

・関連記事

YouTubeの音声を自動で光の楽譜に視覚化してくれる「YouTube Musical Spectrum」レビュー - GIGAZINE



YouTubeのライブ配信で暴れる荒らしコメントを自動で非表示にできる拡張機能「modekun」が登場 - GIGAZINE



YouTubeのムービーを見る前に高評価と低評価の割合が分かる「YouTube RatingBars」 - GIGAZINE



YouTubeの視聴時間を記録してムービーの見過ぎが一目でわかるようにしたChrome拡張機能「YouTube Time Tracker」レビュー - GIGAZINE



無料でYouTube、Twitchなど複数のプラットフォームで同時にライブ配信可能なWEBサービス「Restream.io」を使ってみた - GIGAZINE

2022年01月10日 09時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.