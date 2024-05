AppleがAndroidスマートフォン・タブレット向けにApple TVアプリを開発中

Report: Apple working on bringing Apple TV app to Android phones - 9to5Mac https://9to5mac.com/2024/05/29/apple-tv-app-android/ 2019年にリリースされたApple TVアプリは、オリジナル制作の映画やテレビシリーズを放映するビデオ・オンデマンド・サービスの「 Apple TV+ 」に加え、Amazonプライムビデオなどの動画ストリーミングサービスの番組を1つのアプリで楽しめるというアプリです。 これまで、Apple TVアプリはiOSやiPadOS、tvOSなどApple製OSのほか、 Android TV 向けに配信されていましたが、Android搭載スマートフォンやタブレット向けの開発は行われていませんでした。

Appleがメディアプレーヤーソフトウェア「 Apple TVアプリ 」のAndroid版を開発中であることが報じられています。 Apple (AAPL) Signals That It’s Working on TV+ App for Android Phones - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-29/apple-to-open-malaysia-store-on-june-22-in-southeast-asia-push

2024年05月30日 10時39分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1r_ut

