Google検索のアルゴリズムに関する2500ページ超の内部文書が本物であることをGoogleが認める

Googleの検索ランキングアルゴリズムに関する2500ページ超の内部文書「 Google API Content Warehouse 」がリークされました。この内部文書についてコメントを拒否していたGoogleですが、ついにこれが本物であることを認めました。 Google confirms the leaked Search documents are real - The Verge https://www.theverge.com/2024/5/29/24167407/google-search-algorithm-documents-leak-confirmation

2024年05月30日 10時44分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

