2024年05月29日 18時09分 ヘッドライン

2024年5月29日のヘッドラインニュース



レゴジャパンが、任天堂の人気ゲーム「ゼルダの伝説」シリーズに登場するデクの樹をモチーフにしたキット「レゴ ゼルダの伝説 デクの樹 2 in 1」を2024年9月1日に発売すると発表しました。



The Legend of Zelda Great Deku Tree 2-in-1 LEGO Set - About Us - LEGO.com

https://www.lego.com/ja-jp/aboutus/news/2024/may/the-legend-of-zelda-great-deku-tree-2-in-1-lego-set



デクの樹 2 in 1 77092 | レゴ®ゼルダの伝説™ |レゴ®ストア公式オンラインショップJPで購入

https://www.lego.com/ja-jp/product/great-deku-tree-2-in-1-77092



「レゴ ゼルダの伝説 デクの樹 2 in 1」は2500ピースで構成されており、マスターソードやリンクの家など、ゲームに登場する象徴的な風景がセットになっています。





フィギュアは「ゼルダの伝説 時のオカリナ」のこどもリンクとリンク、「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」のリンクとゼルダ姫、さらにボックリンやコログ、デクババ、ナビィなどがセットになっているとのこと。





デクの樹は「ゼルダの伝説 時のオカリナ」バージョンと「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」バージョンに組み換えることが可能。以下は「ゼルダの伝説 時のオカリナ」バージョン。





「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」バージョンはこんな感じ。完成時のサイズは30cm強で、観賞用のアイテムとしても見ごたえがあります。「レゴ ゼルダの伝説 デクの樹 2 in 1」の先行予約は2024年5月29日午前10時から始まっており、価格は税込4万1980円です。



LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group.

©2024 The LEGO Group.

© Nintendo.



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



「AIで2次元キャラの服を簡単に脱がせるサイト」が登場したので実際に使ってみた - GIGAZINE



警察がマリファナ農場と思って捜査した建物がビットコイン農場だったという事案が発生 - GIGAZINE



「炭酸飲料をやめてフルーツジュースを飲む」というのは果たして健康的な選択なのか? - GIGAZINE



Appleが4年ぶりに新型「iPod touch」を発売、iPhone 7と同じA10 Fusionチップ搭載 - GIGAZINE



無料で「ストーカー」「惑星ソラリス」などアンドレイ・タルコフスキー監督の映画6作品がYouTubeで視聴可能に - GIGAZINE



なぜ英語で「child」の複数形は「childs」ではなく「children」なのか? - GIGAZINE



過去2500年のヨーロッパの国々が統治者によってどれだけ領土が変わってきたか一目でわかるムービー - GIGAZINE



10GのSFP+はどれぐらい高速なのか?Wi-Fi 6対応ルーターASUS「RT-AX89X」使ってみた&速度実測レビュー - GIGAZINE



「牛のげっぷ」は宇宙から見てもはっきりとわかる - GIGAZINE



3種類の音声ファイルのうちどれが1番高音質なのかを当てる「How Well Can You Hear Audio Quality?」 - GIGAZINE







◆ネタ(メモ・その他いろいろ)











【緩募】タイで知り合った写真家の友達が、タイMaha Sarakham州の中古ショップにて、日本のおそらく昭和の写真メガを購入したらしく、本人たちに届けたいとリサーチをしているようです。ツイッターの力で繋がるのを目にしていたのでもしかしたら可能性あるかも?と。もしご存知ならお知らせください! pic.twitter.com/RxtS3nNd4O — Otsuki Naoki (@spinnaker1987) 2024年5月28日





なかなか寝れないので「聞き流すだけで邪気祓い」と書いてあるお経の動画を再生したら肩や目頭が重苦しくなってダメだったんだけど、俺って邪気の側だったのかな。 — ドント (@dontbetrue) 2024年5月26日



◆サイエンス(科学・学問・テクノロジー)

パリ在住フランス人研究者が「日本語の起源」を追究する理由。文字なき時代の古(いにしえ)の姿はここまでわかった! - 社会 - ニュース|週プレNEWS



日欧が共同開発の衛星アースケア打ち上げ…愛称は「はくりゅう」、雲や大気中のエアロゾル観測 : 読売新聞



集団にマイノリティが一人でもいる確率が大幅に過小視されていることを発見-思考の誤りのパターンを認知心理学で解明- | 研究成果 | ニュース - 新潟大学



サンゴは海を読んで産卵時期を調節する ― 水族館の「お宝データ」で挑むサンゴ同調産卵の謎 ―|記者発表|お知らせ|東京大学大学院新領域創成科学研究科



◆社会・政治・経済(事件・世界のニュース・ビジネス)

都知事選、維新の候補擁立が難航 「なかなか思いだけでは勝てない」 藤田文武幹事長が弱音漏らす:東京新聞 TOKYO Web



クロマグロの価格が急落、1キロ6万3000円→600円に=原因は…―台湾メディア



「京急蒲タコハイ駅」看板撤去へ 「公共性高い場」との申し入れ受け:朝日新聞デジタル



イスラエル軍 28日もラファ空爆 21人死亡 ガザ地区当局発表 | NHK | イスラエル・パレスチナ



“パワハラで税務署職員がうつ病“ 国に賠償命じる判決 | NHK



「あんないい加減な案でいいのかよ」公明の譲歩に自民幹部も拍子抜け [自民] [公明]:朝日新聞デジタル



中国軍 銃で攻撃できる犬型ロボットやAI搭載の無人機 訓練公開 | NHK | 中国



維新所属の区議を書類送検 有料広告掲載か 東京 江東区 | NHK | 東京都



書類送検されたのは、日本維新の会に所属する江東区の千田昌寛 区議会議員(43)です。

捜査関係者によりますと、去年4月に行われた江東区議会議員選挙で、告示日から2日間、フェイスブックに「思いを込めた1票をお願いします」などと自身への投票を呼びかけるおよそ70秒の有料広告を掲載したとして、公職選挙法違反の疑いが持たれています。



失われたカラバッジョ絵画、スペインで初公開 危うく安値で売却 写真5枚 国際ニュース:AFPBB News



火事でもラーメン食べ続ける客が…「ラーメン二郎」で火事も「火と煙の中で普通に営業」アブラに引火か?|FNNプライムオンライン



自民・平井氏、福岡氏も寄付で税優遇疑い 党執行部にも疑惑波及 | 毎日新聞



定額減税、給与に反映しない企業は「労働基準法違反も」 官房長官 | 毎日新聞



株式会社ヤマップ / YAMAP | ヤマップ、損害保険会社を設立



異変 “梅が不作で…” イベント中止も 埼玉 越生町 | NHK | 埼玉県



“1個3分”アマゾン配達“過酷”な現場──12時間で200件以上「私はロボットか…」 2024年問題、大手「残業規制」のしわ寄せが|日テレNEWS NNN



飲酒運転無罪の男性の免許取り消し処分 撤回請求を棄却 福岡地裁 | 毎日新聞



セブン&アイ・ホールディングスのデピント氏、報酬80億円 日本歴代2位 - 日本経済新聞



◆ライフスタイル(人生・生活・健康)

KEISUI ART STUDIO | 水墨画で「泣きたいほど腹が立つ」という絵を描いて鏡像と比較してみる。







ユニクロでセルフレジを信用しきっていたせいでうっかり万引きしかけてしまったお話「これは怖い」「確認は大事だよ」 - Togetter





じぇー坊引退しました

デビューできなかった…

つらく悲しいばっかりなのでかわいいじぇー坊のお写真見てやってください🥲

本名はジェーボーイいいます

引退後はたぶん乗馬で活躍するはずです



競馬走ってる姿見たかったなぁ

きっとかっこよかったろうねぇ pic.twitter.com/2Jd2RZa8xW — きぃ (@umaxxxbuta) 2024年5月28日



『散歩中に考えること』の列挙が面白い→世の大人は涼しい顔をして割と変なことを考えてる - Togetter



「そのTシャツいいね!どこで買ったの?」と聞いたら「あっ彼女居ます」って言われた - Togetter



鉄道事業者8社による磁気乗車券からQRコードを使用した乗車券への置き換えについて|お知らせ・ニュースリリース|京成電鉄



京成電鉄株式会社、京浜急行電鉄株式会社、新京成電鉄株式会社、西武鉄道株式会社、東京モノレール株式会社、東武鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、北総鉄道株式会社(以下、「鉄道8社」)は、磁気乗車券からQRコードを使用した乗車券(以下、QR乗車券)への置き換えを2026年度末以降、順次実施します。



狭い道や住宅街を安全に運転する方法をハイヤードライバーが解説!危機予測や車両感覚をつかむコツもプロが教えます - くるまも|三井住友海上



東京、朝からコーヒーやフレッシュジュースにポンと500円出せるブルジョアが多いんだけど、みんなどうやって資金捻出してるの?麻薬密売でもやってるの? - Togetter



イギリスではオフィスで昼寝をすると大体の会社では一発アウトになる?→欧米では寝ていい場所が日本とは根本的に異なっているのかも? - Togetter



「いやさっさと逃げなさい」ラーメン二郎で火事が起きた際に撮影された光景が後世にも残る正常性バイアスのお手本だった - Togetter



◆IT・ガジェット(ネット・ソフト・ハード・モバイル)



Googleのサーチアルゴリズムが漏洩。



さすがにこの規模のリークは歴史上、初めてのことだと記憶しています。



そして、Google自身は否定していたもののSEO業界では長年疑われていたアルゴリズムの数々が実在していたことも明らかになりました。



2,596個のモジュール、計14,014個のランキング特徴量。… — Kenn Ejima (@kenn) 2024年5月28日



【特集】風呂で使える「防水Androidタブレット」を試す。実際にどこまで濡らしていいのか、メーカーにも聞いてみた - PC Watch



バグ報告が来た時にデキるエンジニアの動き方







クラウド時代のデータベースを理解するために①



フォロワー274万人の暴露系インフルエンサー「滝沢ガレソ」の意外な素顔「演奏のレベルはかなり高い」慶應SFC卒のバンドマンだった | 文春オンライン



◆アニメ・ゲーム・マンガ(サブカル)

守ってあげたくなるタイプのメスガキ - ニコニコ動画





オークに敗北して〇〇〇動画を撮られそうになるクロワちゃん - ニコニコ動画









怪猫/少年ジャンプ+漫画賞2023年冬期 - 永田暗治 | 少年ジャンプ+



限界OL霧切ギリ子 12話 - ジャンプルーキー!

















新しいブームになりそうな遊びをする2人 pic.twitter.com/vwk49EzZ0H — メタこ (@metakobot) 2024年5月29日



『ゼーガペインSTA』本予告 - YouTube





『ゼーガペインSTA』本予告【90秒バージョン】 - YouTube





灰仭巫覡 - 大暮維人 / 【一番】 | マガポケ







【特別無料公開】「死神坊ちゃんと黒メイド(第3期)」第1話~第8話|6月4日(火)まで期間限定公開| -DMM TVで独占配信中- - YouTube





TVアニメ『忘却バッテリー』番外編 ハイライト! - YouTube





【期間限定配信!】TVアニメ『忘却バッテリー』番外編 ハイライト!│“Oblivion Battery” Extra Edition: Highlights! - YouTube





テレビアニメ「しかのこのこのここしたんたん」OPテーマ「シカ色デイズ」イントロ耐久1時間 - YouTube





TVアニメ「WIND BREAKER」Look Back PV | ボウフウリンvs獅子頭連 - YouTube





アニメ『NieR:Automata Ver1.1a』Promotion File 011 - YouTube







高級おそうめんの箱 pic.twitter.com/1C00kxGX8P — ふるえるとり (@torikaworks) 2024年5月20日







◆スポーツ・芸能・音楽・映画(エンタメ)





ジャニーズ問題「依然深い憂慮」 国連人権理作業部会が報告書公表 | 共同通信



ドラフラがB1初優勝 CS決勝で琉球下す | 広島ドラゴンフライズ | 中国新聞デジタル





すごい、やりました!

ドラフラ初優勝です、本当におめでとうございます! — 岸田文雄 (@kishida230) 2024年5月28日



粗品を張り込んで尾行する週刊誌を張り込んで尾行して突撃した - YouTube













星野源と新垣結衣 ネットに出回った悪質なデマをラジオで否定する | miyearnZZ Labo



◆新商品(衣・食・住)





<予告>来る猛暑に、この一品!ピリリと辛い“夏の親子丼”食べ応え抜群のなか卯「レバニラ親子丼」新発売! | お知らせ | 丼ぶりと京風うどんのなか卯



新とびきり 謹製 とろったま照りやき ~北海道チーズ~|モスバーガー公式サイト



サーティワンアイスクリーム 5月31日(金)発売のおすすめ新作フレーバー「トリプル チョコレート ブレイク~Made with KITKATⓇ~」| B-R サーティワンアイスクリーム - YouTube





濃厚な果実の味わいが楽しめる「クラフトボス トロピカルティー」新発売! | ニュースリリース一覧 | サントリー食品インターナショナル



「サントリー×スーパーマリオ」キャンペーン第2弾! サントリーの人気ドリンクがコラボデザインで登場 | ニュースリリース一覧 | サントリー食品インターナショナル