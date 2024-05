ドナルド・トランプのSNS「Truth Social」は利用者が前月比21％減で前年比39％減と苦戦していることが統計で判明

by Gage Skidmore 2024年11月のアメリカ大統領選挙に向けて、再選を目指す現職のジョー・バイデン大統領と、大統領の座の奪還を狙うドナルド・トランプ元大統領の両陣営がネット上での選挙戦を激化させており、特に2021年の 国議会議事堂襲撃事件 を契機に主要SNSから追放されたトランプ元大統領は自身が立ち上げたTruth Socialを駆使した選挙戦を展開しています。こうした中、Truth Socialがユーザーを引きつけるの上で苦しい戦いを強いられていることを示す新しい統計が発表されました。 DJT: Truth Social struggles to grow U.S. user base https://www.cnbc.com/2024/05/24/truth-social-traffic-trump-media-djt-data.html アクセス解析ツールを手がけるSimilarwebの調べによると、2024年5月のアメリカにおけるTruth Socialへの1日当たりの訪問者数は4月比で21%以上、3月比で35%以上減少しているとのこと。

2024年05月27日 11時07分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

