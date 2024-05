Googleが間違いだらけのAI検索を手動で修正中との報道、AI検索を回避する個人開発サービスも登場

なお、AIオーバービューが有効になっている地域でも、検索語句の末尾に「&udm=14」というパラメータを付けることでAIオーバービューを無効化して従来の検索画面を表示できます。また、検索語句の末尾に『&udm=14』を自動的に付与してGoogle検索するサービス「&udm=14 | the disenshittification Konami code」も有志によって公開されています。ちなみに、サービス名に含まれる「Konami code」は「裏技コード」を指す用語で、コナミが開発に関わっているわけではありません。 &udm=14 | the disenshittification Konami code https://udm14.com/

Googleは、検索結果にAIで生成した概要を表示する「 AIによる概要など (AI Overviews)」を2024年5月14日にアメリカで正式リリースしました。このAIオーバービューを巡って「 あきらかに間違った情報が表示される 」という問題が多数指摘されているのですが、新たにGoogleがAIのおかしな回答を手動で削除している可能性が浮上しました。 Google scrambles to manually remove weird AI answers in search - The Verge https://www.theverge.com/2024/5/24/24164119/google-ai-overview-mistakes-search-race-openai AIオーバービューは検索結果の上部にAIで生成した「検索結果の概要」を表示する機能で、例えば「布地のソファを掃除するにはどうしたらいい」という質問に対して検索結果をもとに「掃除機を使う場合は○○、一部分を重点的に掃除したい場合は○○」といったように自然な言語で検索結果の概要を示してくれます。

2024年05月27日 10時58分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

