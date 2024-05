半導体製造業界で中国のSMICが3位に躍進したと調査会社が報告

China's SMIC is now world's third-largest chip foundry: Counterpoint https://www.cnbc.com/2024/05/23/chinas-smic-is-now-worlds-third-largest-chip-foundry-counterpoint.html 以下は、Counterpoint Researchが示した「2023年第1四半期から2024年第1四半期までのファウンドリ市場のシェアランキング」です。ここ1年、台湾の TSMC が首位を固め、2位以下に韓国の Samsung 、GlobalFoundries、UMC、SMIC、中国の Huahong(華虹) と続いてきました。しかし2024年第1四半期はSMICが上位にいたGlobalFoundriesとUMCを抜き、3位に浮上しています。なお、Samsungの数字は ファウンドリ部門 の外部顧客向け販売数を抽出した推計数を用いているとのことです。

調査会社 Counterpoint Research が、2024年第1四半期のファウンドリ(半導体製造)業界について報告しました。業界のシェアはここ1年、順位の変動がなかったのですが、2024年第1四半期は中国の SMIC がアメリカの GlobalFoundries と台湾の UMC(聯華電子) を追い抜き、3位に浮上しています。 AI Demand Stands Strong Amidst Seasonal Downturn and Slower Recovery for Global Foundry Industry in Q1 2024 https://www.counterpointresearch.com/insights/global-foundry-industry-in-q1-2024/

