宇宙から解読不能なデータを送信し続けていたボイジャー1号がついに科学データの送信を再開

1977年に打ち上げられた NASA の無人宇宙探査機の ボイジャー1号 は、2023年11月に突如 解読不能なデータを地球に向けて送信 し始めました。その後、不具合が発生した原因が判明し、ボイジャー1号は 解読可能な信号を送信することができる ようになっていたのですが、現地時間の2024年5月22日についに科学データの送信という本来のミッションを再開することに成功したと発表されています。 Voyager 1 Resumes Sending Science Data from Two Instruments - Voyager https://blogs.nasa.gov/voyager/2024/05/22/voyager-1-resumes-sending-science-data-from-two-instruments/

2024年05月23日 11時53分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

