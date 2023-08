地球から199億km離れたボイジャー2号との通信がNASAのミスで遮断される

NASA mistakenly severs communication to Voyager 2 • The Register https://www.theregister.com/2023/07/31/nasa_mistakenly_disconnects_voyager_2/ ボイジャー計画はアメリカ航空宇宙局(NASA)による太陽系の外惑星および太陽系外の探査計画です。ボイジャー計画に基づいて、1977年にボイジャー1号とボイジャー2号が打ち上げられ、ボイジャー1号は木星や土星とその衛星を、ボイジャー2号はさらに天王星と海王星を観測しました。ボイジャー計画によって、土星だけではなく木星や天王星、海王星にも環(わ)があると判明しています。 また、ボイジャー1号・2号には ゴールデンレコード と呼ばれる、異星人へ向けたメッセージを収録した金属板が搭載されています。

2023年08月01日 20時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, Posted by log1i_yk

