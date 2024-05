NASAが月面浮上式鉄道計画を発表

月面で基地間の荷物輸送や資源の運搬を効率的に行うべく、世界初の月面鉄道を敷設する計画をNASAが発表しました。 Flexible Levitation on a Track (FLOAT) - NASA https://www.nasa.gov/directorates/stmd/niac/niac-studies/flexible-levitation-on-a-track-float/ NASAが提案した月面鉄道は「FLOAT(Flexible Levitation on a Track)」と名付けられています。FLOATは、3層からなる「フレキシブルフィルムトラック」と、その上を浮遊する無動力磁気輸送ロボットで構成されるシステムです。

・関連記事

NASAは将来の月面探査ミッションに備えて2026年末までに「月のタイムゾーン」を策定する予定 - GIGAZINE



NASAが「火星のシミュレーション環境で1年間暮らす実験」の参加者を募集中、資源の限られた環境で模擬船外活動などに従事する予定 - GIGAZINE



世界初の高解像度な「月の地図」を中国科学院が公開、将来の月面探査ミッション必携の書 - GIGAZINE



NASAが月面探査ミッション「アルテミス計画」の有人月面着陸を1年延期し2026年9月に実施へ、理由は「安全のため」 - GIGAZINE





2024年05月10日 12時52分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.