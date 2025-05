空中で変形して飛行形態から陸上モードに移行できるロボット「ATMO」が登場

by Ioannis Mandralis/Communications Engineering カリフォルニア工科大学のエンジニアチームが、飛行しながら変形して地上を走行する車両になる機能を備えた「空中変形モルフォボット((Aerially Transforming Morphobot:ATMO)」を発表しました。 ATMO: an aerially transforming morphobot for dynamic ground-aerial transition | Communications Engineering https://www.nature.com/articles/s44172-025-00413-6 Mid-Air Transformation Helps Flying, Rolling Robot to Transition Smoothly - www.caltech.edu https://www.caltech.edu/about/news/mid-air-transformation-helps-flying-rolling-robot-to-transition-smoothly ATMOが離着陸する様子は、以下から見ることができます。 ATMOロボットは空中で変形し地上移動が可能 - YouTube

・関連記事

動物に着想を得たトランスフォーマードローンが登場、プロペラになる車輪で歩行・走行・飛行が可能 - GIGAZINE



「ターミネーター2」のT-1000のように変形することが可能な小型ロボット群のプロトタイプが登場 - GIGAZINE



新幹線がロボットに変形する『シンカリオン チェンジ ザ ワールド』の鈴木寿広チーフプロデューサーにインタビュー、「新幹線が変形するという部分以外は全部変えてもいい」覚悟で作品を一新 - GIGAZINE



自分でトランスフォーム可能なサイコロ型ロボット「M-Blocks」が開発される - GIGAZINE



BMWが変形して人型ロボットになるリアルトランスフォーマー「Letrons」のムービー - GIGAZINE

2025年05月30日 21時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article Introducing the ATMO robot, which can tr….