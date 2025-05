ピクルス11枚＆ビーフパティ3枚をコメでサンドしたバーガーキングの「ピックルボールバーガー」はコメのうまさを再確認できる逸品

・関連記事

濃厚マヨのコッテリ感が中毒性抜群なバーガーキングの「クリーミーメキシカン・アボカドワッパー」試食レビュー - GIGAZINE



直火焼きビーフパティ2枚&ベーコン8枚で肉をたくさん食べられるバーガーキング「ベーコンダブル ビッグマウスバーガー」試食レビュー - GIGAZINE



フレッシュネスバーガーの新作メニュー先行レビュー、大量のパクチーと揚げたてチキンを挟んだ「パクチーチキンバーガー バインミー」&「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」を試食してみた - GIGAZINE



コストコの巨大ホットドッグにオニオンとピクルスを乗せまくってみた - GIGAZINE



2025年05月30日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article Burger King's 'Pickleball Burger', w….