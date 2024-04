iPadOSを欧州委員会がEUデジタル市場法の規制対象であるゲートキーパーに指定

Apple's iPadOS subject to tough EU tech rules, EU says | Reuters https://www.reuters.com/technology/apples-ipados-designated-gatekeeper-under-eu-tech-rules-eu-says-2024-04-29/

「多くの企業が顧客とアクセスする際の重要な入口になっている」として、欧州委員会がiPadOSを デジタル市場法 で規制対象となる「ゲートキーパー」に指定したことを発表しました。 Apple's iPadOS under the Digital Markets Act https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_2363

