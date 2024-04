レーザーで「トリウム原子核」を励起することに成功、原子核時計などの革新的技術への道が開かれる

Atomic Nucleus Excited with Laser: A Breakthrough after Decades | TU Wien https://www.tuwien.at/en/tu-wien/news/news-articles/news/lange-erhoffter-durchbruch-erstmals-atomkern-mit-laser-angeregt 今日ではレーザーを使って原子や分子を操作することは一般的であり、レーザーの波長を正確に選択すれば原子や分子を別の状態に転移させることが可能です。これによって原子や分子のエネルギーを高精度で測定することができ、原子時計や化学分析法などにこの技術が用いられているとのこと。

オーストリアの ウィーン工科大学 の研究チームが、 トリウム の 原子核 をレーザーで 励起 することに世界で初めて成功したと報告しました。これにより、既存の原子時計の精度を上回る原子核時計など、さまざまな革新的技術への道が開かれると研究チームは主張しています。 Phys. Rev. Lett. 132, 182501 (2024) - Laser Excitation of the Th-229 Nucleus https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.132.182501

・関連記事

東京大学のチームが反物質でできたエキゾチック原子「ポジトロニウム」を絶対零度近くまで冷却することに成功 - GIGAZINE



厚さ原子1個分の金シート「ゴールデン」の合成&単離に成功、電子回路や触媒への応用に期待 - GIGAZINE



これまでより高い衝突エネルギーが得られる「ミュー粒子衝突型加速器」が素粒子物理学に革命をもたらすかもしれない - GIGAZINE



科学者が実験装置内で「量子竜巻」を生成しブラックホールの重力状態の模倣に成功 - GIGAZINE



強磁性体でも反強磁性体でもない「第三の磁性体」である「Altermagnetic」(アルター磁性体)がついに確認される、より高密度なHDDや磁気コンピューターの実現につながる可能性あり - GIGAZINE



クリーンで安全性の高い次世代原子力発電「トリウム熔融塩炉」の実現に向けた実験がヨーロッパでスタート - GIGAZINE



安全で廃棄物が少ないとされる次世代原子炉「トリウム溶融塩炉」の現実を専門家が指摘 - GIGAZINE



2024年04月30日 14時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.