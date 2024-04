Samsungが従業員に「危機感を植え付けるため」週6日勤務に移行、ただし幹部のみ

韓国の多国籍コングロマリットである Samsungグループ の全部門の幹部が、週6日勤務の「緊急モード」に移行することがわかりました。これは2023年にSamsungグループの主力事業が低迷したことを受けての措置とのことです。 Samsung shifts to emergency mode with 6-day work week for executives - KED Global https://www.kedglobal.com/corporate-strategy/newsView/ked202404180009

2024年04月23日 19時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

