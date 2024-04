「初心者でも扱える安価なランサムウェア」がダークウェブで大量に出回っている

・関連記事

Googleが東京にアジア太平洋向けの新たなサイバーセキュリティ拠点を開設 - GIGAZINE



名古屋港ハッキングの首謀者とみられる「LockBit」のサイトをアメリカ・イギリス・日本などの国際法執行部隊が押さえる - GIGAZINE



ソニー傘下のゲームスタジオ「Insomniac Games」から開発中のゲーム情報を含む1.6テラバイトのデータが流出、スパイダーマン新作など開発中のゲーム情報が明らかになってしまう - GIGAZINE



トヨタがランサムウェアグループ「Medusa」の攻撃を受けデータ漏えいしたことを認める - GIGAZINE



カプコンに不正アクセス攻撃を仕掛けたRagnarLockerのダークウェブポータルを日本・アメリカ・EUの法執行機関が押収 - GIGAZINE



2024年04月20日 22時54分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.