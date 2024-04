広告ブロッカーをJavaScriptオフでも検知する「103 Early Anti Adblock」

HTTP通信では、数字3桁を使用して通信の意味を伝える「ステータスコード」という仕組みが存在しています。そのうち「 103 Early Hints 」というレスポンスで広告ブロックを検知する仕組みが考案され、「 103 Early Anti Adblock 」という名前で概念実証が公開されました。 GitHub - Mechazawa/103-early-anti-adblock: Detect adblockers without Javascript by abusing early hints https://github.com/Mechazawa/103-early-anti-adblock

2024年04月07日 21時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

