2024年03月21日 12時30分 ネットサービス

Google検索の責任者に就任したエリザベス・リード氏が「AIを活用した検索システム」に注力する方針を明かす



Googleが2024年3月に検索部門の組織改編を実施し、新たにエリザベス・リード氏が検索部門の責任者に就任しました。リード氏はコア検索エクスペリエンスの開発に取り組んできた人物で、AIを活用した検索システムの構築に注力する方針を明確にしています。



LinkedInのElizabeth Reid: Today, I’m taking on a new role leading Search, and I am humbled by the…

Liz Reid is the new head of Google Search - The Verge

Google promotes Liz Reid to head of Search

リード氏は2003年にGoogleへ入社した人物で、入社後はGoogleマップとローカル検索の開発に取り組み、2021年にはコア検索エクスペリエンス部門のリーダーに就任しました。



そして、2024年3月に実施された組織改編で、リード氏は検索部門の責任者に任命されました。これまで検索部門の責任者を務めていたパンドゥ・ナヤック氏は検索部門のチーフサイエンティストに任命されています。





リード氏は自身のLinkedInアカウントで「本日、私は検索部門を率いる新たな役割を引き受けることになりました。この重要な製品の未来を形作る機会を得たことに対して身の引き締まる思いです」と述べています。



リード氏はさらに、生成AIによる検索体験(SGE)について「SGEを使用することで、より幅広い情報ニーズに対応し、比較や長いクエリなど、より複雑な質問を含む新しいタイプの質問に答えることができます。そして、近日中にさらに多くの機能について発表があります」と報告し、AIを活用した検索システムの開発に注力していることを語っています。





Googleの広報担当者は海外メディアのSearch Engine Landに対して「検索部門をリード氏の下に統合したことをお知らせします。リード氏は、製品と技術に関する深い知識を持ち、Googleのリーダーとして長年にわたり高い評価を得ています。近年の検索品質の向上やCircle to Searchなどの新しい検索方法、SGEなど、検索には大きな勢いがあります。そんな検索部門を、リード氏の下に統合できることを非常にうれしく思います」とのコメントを残しています。