2025年12月02日 12時06分 メモ

AppleのAIチーフに元Microsoftのアマル・スブラマニヤ、前任のジョン・ジャナンドレアは退職へ



Appleの機械学習およびAI戦略担当シニアヴァイスプレジデントを務めたジョン・ジャナンドレア氏の退任が発表されました。後任はMicrosoftでAI研究の経験があるアマル・スブラマニヤ氏。ジャナンドレア氏はアドバイザーに退いたのち、2026年春にAppleを退職します。



John Giannandrea to retire from Apple - Apple

https://www.apple.com/newsroom/2025/12/john-giannandrea-to-retire-from-apple/





Apple AI Chief John Giannandrea Retiring After Siri Delays - MacRumors

https://www.macrumors.com/2025/12/01/apple-ai-chief-retiring-after-siri-failure/



ジャナンドレア氏はGoogleで機械学習や検索機能の開発に携わっていた人物で、2018年にAppleに引き抜かれ、検索やAI部門を歴任。近年はAI部門のチーフとして、ソフトウェアエンジニアリング担当シニアヴァイスプレジデントであるクレイグ・フェデリギ氏と共に生成AIの導入を進めていました。





2025年12月1日、Appleはジャナンドレア氏の退任を発表し、2026年1月をもって同氏が退職することを明かしました。



ジャナンドレア氏の後任には、Googleで「Gemini」のエンジニアリング部門を統括し、後にMicrosoftのAI担当コーポレートヴァイスプレジデントも務めたスブラマニヤ氏が就きます。スブラマニヤ氏はフェデリギ氏の指揮下に置かれ、機械学習研究、AIの安全性および評価といった分野を統括する予定。ジャンナンドレア氏のチームの残りの業務は、最高執行責任者のサビ・カーン氏およびサービス担当ヴァイスプレジデントのエディ・キュー氏に移管され、関係部署との連携強化が図られます。





Appleはスブラマニヤ氏を「豊富な経験を持ち、AIと機械学習の研究、そしてその研究を製品や機能に統合する深い専門知識は、Appleの継続的なイノベーションと将来のApple Intelligence機能にとって重要となります」と歓迎しました。



ティム・クックCEOは、「ジョンが当社のAI業務の構築と推進において重要な役割を果たし、Appleが革新を続けユーザーの生活を豊かにする手助けをしてくれたことに感謝しています。クレイグのチームにアマルを迎え、彼の卓越したAI専門知識を享受できることをうれしく思います」と述べました。



Appleは「リーダー変更により、Appleは可能性の限界を押し広げ続けます。ジャンナンドレア氏の貢献を基盤とし、フェデリギ氏の監督範囲を拡大し、そして次世代AI技術を導くスブラマニア氏の深い専門知識を迎えることで、Appleは知性豊かで信頼性が高く、極めてパーソナルな体験を提供する取り組みを加速させる態勢を整えました。この瞬間は、世界中のユーザーに向けたAIの未来を形作るというAppleの決意を強化する、新たなエキサイティングな章の始まりを告げるものです」と伝えています。

