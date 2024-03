かつて「インターネットトラフィックの3分の1を占めていた」とされるファイル共有ソフトのトラフィック数が減少傾向、2024年のトラフィック上位は？

・関連記事

世界のインターネットトラフィックの過半数を「映像視聴」が占めている - GIGAZINE



ネットの全帯域の70%がムービーの配信に占領されているという報告 - GIGAZINE



「Google検索は死んでいる」という指摘 - GIGAZINE



映画やテレビ番組の海賊版へのアクセスは2023年で1410億件超、日本は改善傾向 - GIGAZINE



Netflixが「無料で提供される海賊版サイトへの対抗は難しくなっている」と発言 - GIGAZINE



海賊版調査データの2023年版発表、テレビ番組・マンガ・映画・音楽・ソフトウェアなどカテゴリ別の傾向とは? - GIGAZINE



2024年03月19日 09時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.