無料で写真や文章をひっそりとインターネットに記録できるサービス「Didthis」をMozillaが公開したので使ってみた

Firefoxの開発元であるMozillaが、趣味の記録に特化したサービス「 Didthis 」を公開しました。Didthisでは活動の記録を内容ごとに分類して投稿でき、「 騒がしさから離れた居心地のいいウェブ 」を目指すために投稿内容はあえてデフォルトで「非公開」に設定されるとのこと。すでに日本でもウェブアプリ版が使用可能だったので、実際に使ってみました。 Didthis https://didthis.app/ Didthis A New App for Hobbyists https://blog.mozilla.org/en/internet-culture/introducing-didthis-a-new-app-for-hobbyists/ ・目次 ◆1: Didthisのアカウントを作成する手順 ◆2: 最初の活動記録を投稿する手順 ◆3: プロジェクトを編集する手順 ◆4: 活動記録を追加する手順 ◆5: プロジェクトを追加する手順 ◆6: 活動記録を公開する手順 ◆1:Didthisのアカウントを作成する手順 Didthisはウェブアプリ版とiOS版が存在し、Android版も開発中です。記事作成時点ではウェブアプリ版が世界中で利用可能で、iOS版はアメリカとカナダでのみ利用可能。そこで、今回はウェブアプリ版のDidthisを使ってみます。まずは以下のリンクをクリックしてDidthisにアクセス。 Didthis https://didthis.app/ 最初にアカウントを作成する必要があるので、「Sign In」をクリック。

2024年03月18日 21時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

