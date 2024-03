水さえあれば永久に動き続ける「水飲み鳥」で発電するシステムが登場、わずか100mlの水で50時間稼働で最大100ボルトの電圧も

'Drinking bird' toys upgraded to generate clean energy from water https://newatlas.com/energy/drinking-bird-toy-generator/ 水飲み鳥は2つのガラス球を1本の管でつないだ構造をしている置物です。ガラス球の内部には着色されたジクロロメタンの液体が入っており、空気が抜かれているため、空洞部分には気化したジクロロメタンが充満しており、ガラス管には回転軸と2本の足がつけられています。

An electricity generator inspired by the drin | EurekAlert! https://www.eurekalert.org/news-releases/1036858

・関連記事

木材に圧力を加えて発電する技術は木材を腐らせるだけで効果が55倍になると判明 - GIGAZINE



金属製ナノフィルムの上に塩水が流れるだけで発電可能なシステムが開発される - GIGAZINE



遺伝子操作で「発電できる大腸菌」が登場、エネルギーを使って廃棄物処理する時代から廃棄物処理でエネルギーを生む時代へ - GIGAZINE



空気中の水素を直接電気に変換できる酵素をバクテリアから分離することに成功、小型で持続可能な発電装置の実現につながる可能性 - GIGAZINE



凧(たこ)を空高く飛ばして発電する「空中風力発電システム」の導入が進められている - GIGAZINE



プロ社員たちがクリックをしまくりムービーの再生回数を稼いでくれるサービス「buyral」 - GIGAZINE

2024年03月18日 20時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.