円周率が105兆桁まで明らかに、所要時間は70日弱

ストレージ情報サイト・StorageReviewは2023年4月に円周率計算に挑み、100兆桁目まで約5カ月かけたというGoogle Cloudの記録を大幅に短縮する「54日で100兆桁」を達成。 StorageReview Calculated 100 Trillion Digits of Pi in 54 days, Besting Google Cloud - StorageReview.com https://www.storagereview.com/review/storagereview-calculated-100-trillion-digits-of-pi-in-54-days-besting-google-cloud さらにその先を目指してチャレンジを行い、2023年12月19日から2024年2月27日にかけての69.82日で105兆桁の算出に成功しました。

2024年03月17日 22時25分00秒 in メモ, ハードウェア, Posted by logc_nt

