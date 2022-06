ついに円周率の100兆桁目が判明、Google Cloudの研究者が約5カ月かけて追求

円の直径に対する円周の長さの割合を示す 円周率・π(パイ) は、分子と分母がともに整数である分数で表せない 無理数 の一種で、小数表記だと数が無限に続きます。そんな円周率の桁を求める計算は、スーパーコンピューターのベンチマークに使われるなど、コンピューターの演算とは切っても切れない関係にあります。Google Cloudの開発者でコンピューター科学者である 岩尾エマはるか 氏が、ついに円周率を小数点以下第100兆位まで算出したと2022年6月9日に発表しました。 A bigger piece of the pi: Finding the 100-trillionth digit https://blog.google/products/google-cloud/new-digit-pi-2022/ Google Cloud 上で 100 兆桁の円周率を計算 | Google Cloud Blog https://cloud.google.com/blog/ja/products/compute/calculating-100-trillion-digits-of-pi-on-google-cloud 円周率の桁を求める計算は世界中で行われています。円周率の桁は2016年に約22兆4000億桁まで算出されましたが、2019年3月14日に岩尾氏のチームが31兆4159億2653万5897桁まで算出しました。この桁数は、円周率の「3.1415926535897……」にちなんでいます。 円周率の新記録を樹立したと「円周率の日」に発表、達成したのは日本出身のGoogleエンジニア - GIGAZINE

