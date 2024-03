無線操作デバイス「Flipper Zero」でテスラの電気自動車を盗み出す方法が考案される

NFCやBluetooth、赤外線通信など、多種多様な無線通信技術に対応した無線コントロールデバイス「 Flipper Zero 」を用いて、偽のWi-Fiネットワークを構築することで電気自動車メーカー「テスラ」の自動車を盗み出すことができると、ソフトウェア企業の Mysk のセキュリティ研究者が報告しています。 Can a Tesla Stop Phishing and Social Engineering Attacks? https://www.mysk.blog/2024/03/10/tesla-phone-key/

2024年03月11日 20時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 乗り物, セキュリティ, Posted by log1r_ut

