自動運転車のレーダーセンサーに「幻の対向車」を見せたり存在するはずの車両を見えなくしたりして事故を起こさせる攻撃手法「MadRadar」が開発される

デューク大学の Pratt School of Engineering で電気コンピューター工学の准教授を務めるミロスラフ・パジッチ氏とティンジュン・チェン氏が率いる研究者グループが、自動運転車のレーダーセンサーをだます攻撃「 MadRadar 」を開発しました。研究グループはMadRadarのような技術を駆使して自動運転車を盗む手口が、「今後数十年にわたってハリウッド映画で見られる共通のプロットとなるかもしれない」と語っています。 Engineers Develop Hack to Make Automotive Radar Hallucinate | Duke Pratt School of Engineering https://pratt.duke.edu/news/engineers-develop-hack-to-make-automotive-radar-hallucinate/

2024年02月09日 20時00分00秒 in ソフトウェア, 乗り物, 動画, セキュリティ, Posted by logu_ii

