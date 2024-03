Chromeで共有辞書を使用した圧縮のテストが開始される、リピーターが多いウェブサイトで極めて効果的

ウェブサーバーとブラウザ間の通信においてはさまざまなデータが圧縮されています。より圧縮率の高いアルゴリズムの開発と普及が進む中、Chromeで共有辞書を使用した圧縮のテストを開始するとGoogleが発表しました。 Supercharge compression efficiency with shared dictionaries | Blog | Chrome for Developers https://developer.chrome.com/blog/shared-dictionary-compression

・関連記事

人類の知識・Wikipedia1GB分をできるだけ圧縮するヒュッター賞で114MBへの圧縮に成功 - GIGAZINE



大規模言語モデルへの入力プロンプトを意味を保ったまま高度に圧縮する技術「LLMLingua」をMicrosoftが開発 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」が実はかなり優秀な画像圧縮を実現できることが判明 - GIGAZINE



MP3圧縮で劣化しまくった音質を再現してくれるプラグイン「MAIM」 - GIGAZINE



老舗圧縮解凍ソフト「WinRAR」でファイルを開くだけで任意コード実行を可能にする脆弱性が発見される、すでに修正版が配布済み - GIGAZINE

2024年03月07日 12時30分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.