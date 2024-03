2024年03月06日 07時00分 メモ

人気ドラマのクリスマススペシャルが放送されることと死亡率の低下に関連があるという研究結果



「ドクター・フー」は1963年から主にイギリスで放送されているテレビドラマシリーズで、ドクターと呼ばれる異星人が様々なトラブルに立ち向かうSF冒険ストーリーです。イギリスのバーミンガム大学で生物統計学の教授を務めるリチャード・ライリー氏が発表した研究では、クリスマスに「ドクター・フー」のスペシャル放送があった翌年は死亡率が低下するということが示されました。



Effect of a doctor working during the festive period on population health: natural experiment using 60 years of Doctor Who episodes (the TARDIS study) | The BMJ

https://www.bmj.com/content/383/bmj-2023-077143



Doctor Who Christmas Specials Linked to Lower Death Rates in The UK : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/doctor-who-christmas-specials-linked-to-lower-death-rates-in-the-uk





「ドクター・フー」は1963年にスタートして1989年に一度終了したあと、1996年に特別版を放送した他、2005年に新シリーズがスタートしています。「ドクター・フー」は最もエピソード数が多いSF番組として、ギネスにも記録されています。研究が行われた2023年まででクリスマス当日に14エピソード、12月24日から1月1日までのクリスマスシーズンまで含めると合計31エピソードがイギリスで放送されました。



ライリー氏が実施した研究では、異なる年齢構造をもつ集団間で長期にわたる公平な比較が可能となる「年齢標準化死亡率」を主に用いています。また、新型コロナウイルスによるパンデミックが死亡者数に与える影響を考慮して、データは2019年までに制限されました。



以下のグラフは、論文で示された1963年から2019年までの1000人あたりの死亡者率を集計したもの。論文によると、1964年の死亡者数は1000人あたり約19人でしたが、2019年は1000人あたり約10人と、年々減少しているとのこと。





この期間中で「ドクター・フー」のクリスマス放送があったかどうかを含めた集計を論文では示しています。結果として、クリスマスに「ドクター・フー」の放送があった翌年は、放送がなかった年の翌年と比較して、1万人あたりの死亡者数がイギリスでは平均4人、イングランドとウェールズでは平均6人少ないことが発見されたとのこと。特に2005年から2019年においては減少率がさらに大きく、イギリスで平均6人、イングランドとウェールズでは平均7人ほど死亡率が減少しています。



ライリー氏はこの研究の意義について、「この論文には2つの大事なポイントがあります。1つ目は、クリスマス期間中も含めて、人の命を救ったり人々の健康を良くしたりするために精力的に働いている、医師についてです。2つ目は、世界中で何百万人もの人が楽しんでいるテレビシリーズ『ドクター・フー』に関してです。このどちらも、クリスマスシーズンに人々を幸せにするために働いているのであり、医療専門家とBBCおよびDisney+にさらに感謝する必要があります」と語っています。



そもそも、ライリー氏が「ドクター・フー」と死亡率の低下を関連付けた研究を実施した理由として、「ドクター・フー」が国民的番組であることに加えて、作中に登場するドクターの姿勢を挙げています。ドクターは「誠実かつ正義感にあふれ、人を助けることに全力を尽くす」人物で、これは医療従事者に期待される姿勢と近しいことから、「見る人に医療従事者への感謝を引き起こすものです」とライリー氏は述べています。





ライリー氏は「この研究結果は限定的な結果であり、因果関係を示すものではありません」と前置きしつつも、「『ドクター・フー』視聴による健康上の利点の可能性を考慮して、BBCとDisney+は、お祭り期間中に新しいエピソードを積極的に放映するべきです。そうすれば、世界中で死亡率を下げる可能性があります」と結論付けています。