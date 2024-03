Stability AIが画像から3Dモデルを生成できるAI「TripoSR」を発表、簡単に使えるデモも公開されてたので試してみた

TripoSR: Fast 3D Object Reconstruction from a Single Image (PDFファイル) https://static1.squarespace.com/static/6213c340453c3f502425776e/t/65e5d4991c13be738cc1f8fe/1709560988372/TripoSR_report.pdf TripoSRは画像を3Dモデル化できるAIです。既にTripoSRを簡単に使えるデモが公開されているので、実際に使ってみます。まずは以下のリンクをクリック。 TripoSR - a Hugging Face Space by stabilityai https://huggingface.co/spaces/stabilityai/TripoSR

2024年03月05日

