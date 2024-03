AppleがiCloudの「無料で5GB」の容量が少なすぎると集団訴訟を提起される

Apple hit with class action lawsuit over iCloud's 5GB limit - 9to5Mac https://9to5mac.com/2024/03/02/icloud-5gb-limit-class-action-lawsuit/ 2024年3月1日、アメリカの北部地区連邦地方裁判所でAppleが集団訴訟を提起されました。訴状には、iPhoneおよびiPadで使えるiCloudの無料ストレージをAppleが不必要に制限することで、「AppleはiCloudの競争の場を不正に操作している」と記されています。

・関連記事

Appleが児童ポルノ検出ツールの開発を諦めた理由とは? - GIGAZINE



Appleのクラウド写真サービスの「マイフォトストリーム」が今夏終了 - GIGAZINE



iPhoneを奪い取られた後「AppleのサポートのせいでiCloudアカウントまで失ってしまった」との体験談 - GIGAZINE



Appleが二要素認証へのセキュリティキー追加やiCloudの暗号化対象拡大などセキュリティ機能3つの追加を発表 - GIGAZINE



Appleがウェブ版iCloudのデザインを一新したベータ版を公開、誰でもアクセスして使い勝手を比較可能 - GIGAZINE



2024年03月04日 11時10分00秒 in モバイル, ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.