GoogleとAppleの検索契約が独占禁止法に違反しているというGoogleユーザーからの集団訴訟を裁判所が棄却

Judge rules against users suing Google and Apple over “annoying” search results | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2024/02/judge-tosses-lawsuit-alleging-googles-apple-deal-ruined-search-for-everyone/ Judge dismisses Apple & Google antitrust class-action case https://appleinsider.com/articles/24/02/07/judge-dismisses-class-action-antitrust-case-accusing-apple-google-of-collusion 2023年9月に始まった、「Googleが検索エンジン市場を違法に独占しているかどうか」についての 裁判 では、あらゆるプラットフォームのデフォルト検索エンジンになるためにGoogleが4兆円もの資金を投じていたことが 明らか になったほか、そのほとんどがAppleの標準ブラウザ「Safari」においてデフォルト検索エンジンをGoogleに設定するために費やされていることが判明しています。 Appleは「Google検索を採用する代金」としてGoogleから年間3兆円を受け取っている - GIGAZINE

GoogleはiPhoneやiPad、Macのデフォルト検索エンジンという立場を維持するために、Appleに対し年間約3兆円を支払っています。これに対し、一部のユーザーが「GoogleとApple間の検索に関する契約が独占禁止法に違反している」と訴えましたが、カリフォルニア州連邦地方裁判所は訴えを棄却しました。 Arcell v Google Order on Motion to Dismiss 2-5-2024 | PDF | Complaint | Sherman Antitrust Act https://www.scribd.com/document/704316662/Arcell-v-Google-Order-on-Motion-to-Dismiss-2-5-2024

2024年02月08日 11時09分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

