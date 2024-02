核兵器の研究所は連続殺人事件の解決にどのように貢献したのか？

・関連記事

核融合発電の実現に王手をかける歴史的快挙はどのようにして達成されたのか? - GIGAZINE



かつて秘密主義だった原子力科学の分野がオープンソース化によって急速な進歩を遂げる - GIGAZINE



惑星防衛プロジェクトで小惑星の衝突から地球を守るにあたって核を使うときの有効性検証に役立つモデルをローレンス・リバモア国立研究所が開発 - GIGAZINE



機密扱いだったアメリカの「核実験記録フィルム」で新たに62本の映像が公開される - GIGAZINE



知識が少ない人物でも核兵器の設計が可能であることを証明した1967年の実験とは? - GIGAZINE

2024年02月25日 21時30分00秒 in サイエンス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.