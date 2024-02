伝説の博徒を静かに弔う「赤木しげるの墓」がワンフェス2024[冬]の会場にそびえていた

・関連記事

ワンダーフェスティバル 2024[冬]開幕、全記事一覧まとめ - GIGAZINE



「ドーナドーナ」キラキラから釣りキチ三平までワンダーフェスティバル 2024[冬]のワンダーショウケース第43期まとめ - GIGAZINE



『カイジ ファイナルゲーム』原作・脚本の福本伸行さんにインタビュー、週刊以上のペースで話を作り続けて「千夜一夜物語でも生き残れる」というストーリー巧者 - GIGAZINE



アカギの鷲巣巌・カイジの班長・大神伝のちびテラス・おおきく振りかぶっての西浦バッテリーなど - GIGAZINE



7万8000年前に作られた人類最古級の墓がアフリカで見つかる - GIGAZINE



睡眠不足は記憶喪失の原因となり、さらにアルツハイマーの元となるタンパク質も蓄積してしまうことが判明 - GIGAZINE





2024年02月11日 13時15分00秒 in 取材, マンガ, アニメ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.