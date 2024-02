中国のサイバースパイがオランダの軍事ネットワークにアクセスしたと諜報機関が公表

日本の外務省のシステムが中国のサイバー攻撃を受けたことが 判明 するなど、サイバースペースで中国の脅威が日増しに増大する中、中国政府の支援を受けたサイバースパイがオランダの軍事ネットワークを侵害したと同国の情報機関が発表しました。オランダが中国によるサイバー攻撃を公に認めるのはこれが初めてのことです。 MIVD onthult werkwijze Chinese spionage in Nederland | Nieuwsbericht | Defensie.nl https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2024/02/06/mivd-onthult-werkwijze-chinese-spionage-in-nederland TLP:CLEAR MIVD AIVD Advisory COATHANGER | Publicatie | Nationaal Cyber Security Centrum https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2024/februari/6/mivd-aivd-advisory-coathanger-tlp-clear Chinese spies hacked Dutch defence network last year - intelligence agencies | Reuters https://www.reuters.com/technology/cybersecurity/china-cyber-spies-hacked-computers-dutch-defence-ministry-report-2024-02-06/ Chinese hackers infect Dutch military network with malware https://www.bleepingcomputer.com/news/security/chinese-hackers-infect-dutch-military-network-with-malware/ オランダの軍情報保安局(MIVD)と総合情報保安局(AIVD)は2024年2月6日に、中国のサイバースパイ活動の証拠となる高度な中国製マルウェアが2023年に発見されたと発表しました。当局は、オランダとその同盟国に対する中国の国家的な政治スパイ活動の一環であるとして、中国を非難しています。

2024年02月07日

