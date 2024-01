InstagramとFacebookを利用する約10万人の子どもが毎日「性器の写真を送りつけられる」などのセクハラを受けているとMetaが推定していることが内部文書により明らかに

裁判資料としてMetaが提出した内部文書から、MetaはFacebookやInstagramを利用する約10万人の子どもが、毎日「成人の性器の写真を送りつけられる」などのセクシャルハラスメントを受けていると推定していることが明らかになりました。 Meta documents show 100,000 children sexually harassed daily on its platforms | Meta | The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2024/jan/18/instagram-facebook-child-sexual-harassment

2024年01月19日

