子ども向けInstagramの開発中止を求める声明をアメリカ各州の司法長官が連名で発表

Attorneys General Urge Facebook to Abandon Launch of Instagram Kids https://www.naag.org/social-media/press-releases/attorneys-general-urge-facebook-to-abandon-launch-of-instagram-kids/ Instagramは、13歳未満の子どもはサービスを利用できないと 利用規約 で定められています。しかし、2021年3月にFacebookが「13歳未満の子ども向けInstagram」を開発中であることが判明。これに対して、2021年4月15日に複数の専門家が「子ども向けInstagramは、子どもたちの安全とプライバシーに影響を及ぼす」として、Facebookのマーク・ザッカーバーグCEOに対し、子ども向けInstagramの計画中止を求めています。 「13歳未満の子ども向けInstagram」は専門家にどのように評価されているのか? - GIGAZINE

2021年05月11日 19時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

