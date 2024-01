2024年01月19日 12時15分 ネットサービス

Metaのマーク・ザッカーバーグCEOが汎用人工知能(AGI)の開発とオープンソース化を目指すと発表、35万台のH100を含む計算インフラも構築中



FacebookやInstagramなどを運営するMetaのマーク・ザッカーバーグCEOが、InstagramやThreadsへの投稿で「汎用(はんよう)人工知能(AGI)を構築し、責任を持ってオープンソース化する」という長期的なビジョンを持っていることを明らかにしました。Metaは大規模言語モデル・Llama 2の次世代バージョンであるLlama 3のトレーニングを行っており、2024年末までに35万台のNVIDIA H100を含む大規模な計算インフラストラクチャーを構築しているとのことです。







AGIは人間が実行可能なあらゆる知的作業をこなせるAIであり、OpenAIやGoogleなどのAI開発企業がAGIの開発を目標に掲げています。MetaのCEOを務めるザッカーバーグ氏もInstagramやThreadsへの投稿で、Metaの長期的な目標はAGIを構築し、責任を持ってオープンソース化し、日常生活のあらゆる場面で誰もが恩恵を受けられるようにすることだと新たに主張しました。ザッカーバーグ氏は、「次世代のサービスには最高のAIアシスタント、クリエイター向けAI、企業向けAIなど、完全なAGIの構築は必要であることが明らかになっており、それはAIのあらゆる分野での進歩を意味します」と述べています。





また、Metaは次世代の大規模言語モデルであるLlama 3のトレーニングを行っており、将来のロードマップをサポートするため、2024年末までに35万台のH100を含む大規模な計算インフラストラクチャーを構築しているとのこと。Metaが保有しているその他のGPUを含めると、全体で約60万台のH100に相当する計算が可能だとザッカーバーグ氏は主張しています。



さらにザッカーバーグ氏は、人々はやがて一日を通して頻繁にAIと対話するようになり、AIとメタバースを結びつける新たなデバイスが必要になるだろうと主張。そのために理想的なのがグラス型デバイスであり、MetaのAIを搭載したスマートグラス「Ray-Ban Meta」は非常に好調なスタートを切ったものの、まだ始まったばかりだと述べました。





海外メディア・The Vergeのインタビューに対し、ザッカーバーグ氏は「Metaは自分たちが望む製品を作るために、AGIを作る必要があるという考えに至りました。優秀な研究者の多くはより野心的な問題に取り組みたがっているため、これを伝えることは重要だと思います」とコメントしています。



このザッカーバーグ氏の発言は、AI分野における人材獲得競争がかつてないほど激しくなっていることが背景にあります。AI開発企業は数少ない優れたエンジニアを採用するため、年間100万ドル(約1億5000万円)を超える報酬パッケージを提示することもあり、他社から人材を引き抜いたり引き抜かれたりすることは日常茶飯事です。



AI分野で人材に次いで希少なリソースとなっているのが、大規模なモデルのトレーニングに必要不可欠な計算インフラストラクチャーです。Metaは2023年に15万台のH100を仕入れており、これはMicrosoftに匹敵する業界でも突出した量だそうですが、今後さらに多くのH100を購入して計算インフラストラクチャーを構築する予定だとのこと。





AGIはその性能の高さから「最終的にAGIをコントロールするのは誰になるのか?」という点が問題視されており、近年業界を騒がせたOpenAIのサム・アルトマンCEOの追放騒動でその懸念が浮き彫りとなりました。これに対しMetaは、Llama 2などの大規模言語モデルと同様にAGIもオープンソースでリリースするという方針を示しています。



ザッカーバーグCEOはOpenAIの名前こそ挙げなかったものの、「かつてはオープンであり、すべての作品を公開し、オープンソース化する方法について話し合っていた企業がありました。この事例から、『これは本当に価値のあるものになるだろうから、共有しないでおこう』と人々が考えるダイナミズムがわかったと思います」と述べ、MetaとOpenAIを対比させています。



ザッカーバーグCEOは、「本当に価値のあるものを作るとそれが一点に集中してしまうことが、ここでの大きな課題のひとつになると考えています。もしこれをよりオープンにできれば、機会や価値への不平等なアクセスから生じる可能性がある大規模な問題に対処できます。それが、オープンソースビジョンの大事な部分なのです」と述べました。



しかし、開発したAIをオープンソース化するというMetaの方針は単に公共の利益になるだけではなく、ビジネス戦略としても理にかなっている可能性があります。



すでにMetaのプラットフォームは地球上のほとんどの企業よりも多くのユーザーを抱え、非常に収益性が高いソーシャルメディアビジネスを展開しており、AI機能はユーザーを強くプラットフォームに引きつけるのに役立ちます。また、Metaがモデルをオープンソース化することでAI開発が標準化され、企業間の差が目立たないものになれば、すでに巨大なエコシステムを抱えているMetaの影響力はさらに高まるだろうとThe Vergeは指摘しました。