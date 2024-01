中国の軍事機関・国営AI研究機関・大学などがアメリカから禁止されているNVIDIA製半導体を少しずつ購入していた実態が判明

中国への輸出が禁止されているNVIDIAの半導体のうちいくつかを、中国の軍事機関や研究機関が小規模なサプライヤーを通じてひそかに入手していたことが明らかになりました。 Exclusive: China's military and government acquire Nvidia chips despite U.S. ban | Reuters https://www.reuters.com/technology/chinas-military-government-acquire-nvidia-chips-despite-us-ban-2024-01-14/ アメリカ政府は、アメリカに拠点を置く半導体企業の製品が他国で軍事目的に使用されることを恐れており、2022年頃から半導体大手のNVIDIAやAMDに対して中国やロシアへの製品輸出を規制し始めています。 NVIDIAやAMDに対し「中国へのAIチップの輸出規制」をアメリカ政府が命じる - GIGAZINE

2024年01月15日 11時58分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

