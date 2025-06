2025年06月16日 10時57分 ハードウェア

台湾がHuaweiとSMICへのチップ輸出を禁止、Huaweiがアメリカの規制を無視してTSMCを騙して200万個のAIプロセッサを製造させたためか



台湾国際貿易局は、「戦略的ハイテク商品」を扱う企業の(PDFファイル)リストを2025年6月14日に更新し、中国企業であるHuaweiと中芯国際集成電路製造(SMIC)、および両社の子会社数社を追加しました。台湾政府は「6月10日、武器拡散に対抗し、その他の国家安全保障上の懸念に対処するため、HuaweiやSMICを含むロシア、パキスタン、イラン、ミャンマー、中国本土の事業体約601組織をエンティティリストに追加した」と発表しています。



台湾国際貿易局のエンティティリストに掲載された企業に対して、台湾の企業は政府の承認がなければ製品を発送することができません。また、Huaweiの場合は日本やロシア、ドイツを含む複数の海外拠点もリストの対象となりました。そのため、Huaweiは中国外の技術を取得しにくくなります。





この規制の影響で、HuaweiやSMICは台湾に工場を建設したり資材や設備へアクセスしたりすることができなくなります。Huaweiは中国で半導体生産ラインを急ピッチで建設していることが報じられていますが、これらの取り組みが大きく遅れる可能性があります。



台湾は長年にわたり、半導体のパターンを現像するリソグラフィー装置などを中国へ輸出することを全面的に禁止してきましたが、中国の大手テクノロジー企業や半導体メーカーをエンティティリストに掲載したのは今回が初めてだとのこと。



アメリカ経済メディアのBloombergは「2025年初頭に台湾の頼清徳総統が『中国は海外の敵対勢力』と発言してから、台湾と中国の間の緊張が高まっている」と指摘し、今回の台湾政府の規制は台湾と中国の関係悪化の表れであるとしています。



また、IT系ニュースサイトのTom's Hardwareは、こうした台湾政府の動きの背景にはアメリカと台湾の間でTSMCに関する非公開の交渉があったのではないかと指摘しています。実際、2024年11月にアメリカはTSMCに対し、中国顧客へのチップの供給停止を要請しています。



また、TSMCがHuaweiのAscend 910シリーズAIプロセッサ向けチップレット200万個を知らずに供給していたとして、巨額の罰金を科せられたことも報られました。こうした問題が今回の規制のきっかけとなったとTom's Hardwareは述べています。



なお、台湾にはTSMCだけではなく、他にも多くの半導体企業が存在します。エンティティリスト入りしたことで、HuaweiやSMICはTSMCだけではなく、他の半導体企業の製品や技術もますます入手しにくくなることが予想されます。